Lübbecker Rasenplätze sollen wasserdurchlässiger werden

Lübbecke

Die Stadt Lübbecke hält an ihrem Kurs fest, die Sportplätze grundlegend und damit kostspielig zu erneuern. Nach dem Waldsportplatz sollen die Rasenplätze in Blasheim und an der Obernfelder Allee folgen, Kostenpunkt jeweils etwa 300.000 Euro.

Von Friederike Niemeyer