Lübbecker SPD-Stadtverbandskonferenz bestätigt Vorstand

Andreas Schröder, Vorsitzender des Stadtverbandes sowie der SPD-Ratsfraktion Lübbecke, begrüßte die Delegierten und Gäste, zu denen neben Bürgermeister Frank Haberbosch auch die Kreisvorsitzende der Jusos, Alica Schömer, und der Landtagsabgeordnete aus dem benachbarten Wahlkreis Herford II, Christian Obrok, gehörten. Obrok und Schröder haben sich im Landtagswahlkampf kennen- und schätzen gelernt, hieß es seitens der SPD.

Gemeinsam mit dem Mitgliederbeauftragten Ali Chaudhry berichtete Alica Schömer über die Aktivitäten der Jusos und über die geplante Gründung einer Juso-AG in Lübbecke. Hauptanliegen der Jusos sind die Mitgliedergewinnung und die Verjüngung der Partei. Die Präsenz der Aktiven müsse über den Wahlkampf hinausgehen, so Schömer.

Vorsitzender Andreas Schröder (rechts) begrüßte bei der Versammlung auch Christian Obrok, Landtagsabgeordneter aus dem benachbarten Wahlkreis Herford II, und Alica Schömer, Kreisvorsitzende der Jusos. Foto: SPD Lübbecke

Andreas Schröder gab einen Abriss über die zurückliegenden Jahre, die neben der schwierigen Konstituierung des Rates vor allem durch Wahlkämpfe geprägt gewesen seien. Europa-, Kommunal-, Bundestags- und Landtagswahlkampf habe man mit unterschiedlichen Erfolgen, aber stets großem Engagement gemeistert.

Im Rat der Stadt überzeuge die SPD-Fraktion durch Beständigkeit und Verlässlichkeit, während bei den anderen Fraktionen und auch dem ehemaligen „Bündnis für Lübbecke“ Verwerfungen festzustellen seien. Trotz mitunter unterschiedlicher Ansichten zu verschiedenen Themen lobte Schröder die gute Zusammenarbeit mit WL und LK. Gespannt dürfe man auf die Landratswahl sein. „Wir werden ein überzeugendes Personalangebot für den Kreis Minden-Lübbecke machen, das sich sehen lassen kann“, sagte Schröder auf der Versammlung.

Christian Obrok berichtete aus dem Düsseldorfer Landtag und äußerte sich enttäuscht über das landesweite Wahlergebnis. „Die alte Landesregierung hätte abgewählt gehört, und zwar in Gänze“, so Obrok. Leider hätten die eigenen Themen dazu nicht ausgereicht. In Abwandlung des geflügelten Müntefering-Zitats „Opposition ist Mist“ gab sich der Landtagsabgeordnete kämpferisch: „Aufstecken ist nicht unser Ding, und gerade jetzt werden wir gebraucht“, so Obrok.

Frank Haberbosch hielt ein Plädoyer dafür, junge Menschen stärker in die Politik einzubinden. „Wir brauchen ihre Tatkraft und ihren unvoreingenommenen Blick auf die Dinge“, so der Bürgermeister. In Anspielung auf das umstrittene Thema Krankenhausneubau und die gemeinsame Initiative der Ratshauschefs im Altkreis mahnte er, Politik müsse ihrer Verantwortung gerecht werden, und diese ende nicht automatisch an den Stadtgrenzen von Lübbecke. Bis eine Entscheidung spruchreif werden könne, werde indes „noch reichlich Wasser die Ronceva hinunterfließen“. Aus seiner Sicht sei vor allem die Finanzierung eines möglichen Neubaus bislang völlig unzureichend geklärt.