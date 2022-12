Lübbecker Stadtschüler entzünden musikalische Lichter

Die geschmückte Aula war gefüllt mit vielen Gästen. Eltern von Darstellerinnen und Darstellern, Freundinnen und Freunden der Stadtschule sowie weitere kleine und große Zuschauer waren gekommen, um sich durch ein vielfältiges Programm auf Weihnachten einstimmen zu lassen.

In vorweihnachtlicher Atmosphäre stand der Abend unter dem Motto „Lichter aus - Kerzen an“. Anita Neufeld und Magdalena Kovac aus der Klasse 10 D führten die Anwesenden fröhlich und unterhaltsam durch die abwechslungsreichen Programmpunkte.

Anrührendes Lied aus der Ukraine

Da gab es Tanz und Schattentheater, Chor, Ballett und Konzertmusik. Die ukrainischen Mitschülerinnen und Mitschüler präsentierten mit Klavier und Trompete ein anrührendes, mehrstimmiges Weihnachtslied aus ihrer Heimat. Neben den Mädchen und Jungen auf der Bühne sorgte die AG Aulatechnik unter der Leitung von Jakob Reh dafür, dass alles gut zu sehen und zu hören war.

Die Gäste spendeten viel Applaus und zeigten sich begeistert über den gelungenen Abend. Auch Christina Teske, Lehrerin und Leiterin der Aufführung, war am Ende glücklich und sehr zufrieden: „Es ist so schön, dass unser Fest so gut besucht war. Diese Wertschätzung haben die Kinder für ihre Arbeit einfach verdient!“ Auch die Mitschülerinnen und Mitschüler sowie das Kollegium werden noch in den Genuss des Programms kommen, da am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien weitere Aufführungen geplant sind.

Freude über gutes Gelingen

Mit einem Präsent bedankte Schulleiterin Anke Schrader sich bei den Lehrerkollegen Christina Teske und Jakob Reh für ihren engagierten Einsatz bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung des Programms. Auch im nächsten Jahr möchte die Stadtschule wieder am Musikalischen Adventskalender teilnehmen, der von Ingeborg Renz und Heinz-Hermann Grube organisiert wird.