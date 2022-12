Lübbecker stimmen Weihnachtslieder an

Wer kennt sie nicht, die absoluten Weihnachtslied-Klassiker „Alle Jahre wieder“ oder „Es ist ein Ros entsprungen“? Aber wer hat sie tatsächlich auch in jüngster Zeit laut gesungen? Beim diesjährigen Lübbecker Weihnachtsmarkt gibt es am Sonntag Gelegenheit, diese schönen Lieder gemeinsam anzustimmen.

Am 4. Dezember um 12 Uhr heißt es in der Innenstadt „Sing mit uns...!“

Kantor Heinz-Hermann Grube lädt ein, die Freude am gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern am Sonntag zu entdecken.

Lübbecke Marketing lädt gemeinsam mit dem WESTFALEN-BLATT zur Aktion „Sing mit uns zur Weihnachtszeit“ ein. Los geht es am Sonntag, 4. Dezember, um 12 Uhr auf dem Wappenplatz - also noch bevor um 13 Uhr die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag aufschließen. Jede und jeder darf sich eingeladen fühlen mitzusingen. Kantor Heinz-Hermann Grube am Klavier leitet den so entstehenden spontanen Chor an, unterstützt von Anja Vehling mit dem Saxofon.