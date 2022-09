Lübbecker Waldsportplatz erhält Beachvolleyball-Feld

Die Sanierung der Lübbecker Sportplätze wird jetzt in Angriff genommen. Wie geplant, soll es auf dem Waldsportplatz losgehen, nach Möglichkeit im nächsten Frühjahr. Die Rasenplätze an der Obernfelder Allee und in Blasheim werden folgen.

In der jüngsten Sitzung des Jugend- und Sportausschusses stellte Landschaftsarchitekt Jonas Heidbreder vom Büro "PS plus" den Planungsstand für den Waldsportplatz vor. Auffälligster Befund auch für den Fachmann: Die Laufbahn ist so in die Jahre gekommen, dass der untere Baustoff nach oben durchkommt und von dem Aschenbelag kaum noch etwas übrig ist.