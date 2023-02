Nachdem in den vergangenen Jahren pandemiebedingt nur improvisiert werden konnte, blickt das Lübbecker Stadtführerteam zuversichtlich nach vorn und bietet zum ersten Mal wieder ein Programm für das ganze Jahr an. Anmeldungen sind möglich.

Über das ganze Jahr hinweg bieten die insgesamt zehn Stadtführinnen und Stadtführer unter dem Dach des Vereins Lübbecke Marketing 27 interessante und unterhaltsame Themenführungen an. Den Auftakt macht am Samstag, 25. Februar, „Weißt Du noch … - Lübbecke in alten Bildern aus den 1950er und 1960er Jahren“.

Klassiker wie Altstadtführungen oder die Führungen zur Industrie- und Friedhofsgeschichte gehören 2023 genauso zum Programm wie die Kostümführung „Von Händlern und Kaufleuten“ und eine neue Führung unter dem Titel „Tatort Lübbecke“. Aufgrund der großen Beliebtheit sind auch wieder vier sogenannte Sitz-Führungen im Angebot, die sich auch an Personen richten, die nicht mehr ganz so gut zu Fuß sind.

Zu einem echten Renner haben sich in den vergangenen beiden Jahre die „Lübbecker Feierabendführungen“ entwickelt. Wer nach dem Arbeitstag noch ein wenig kurzweilige Unterhaltung sucht, für den ist dieses Angebot genau das Richtige. Themen aus der Stadtgeschichte werden in 45 Minuten auf unterhaltsame Weise präsentiert, sei es als Erlebnisführung in zeitgenössischer Gewandung oder als Stadtführung mit Augenzwinkern. Bei letzteren sorgen Anekdoten oder Quizeinlagen für Spaß und Kurzweil. Abgerundet werden die Rundgänge mit einem Freigetränk in einem Lübbecker Biergarten.

Foto: Foto Pescht

Für alle angebotenen Stadtführungen ist eine Anmeldung erforderlich. Interessierte sollten sich beim Servicebüro der Stadt Lübbecke, Telefon 05741/2760 melden. Die Teilnahmegebühr für alle offenen Stadtführungen beträgt weiterhin fünf Euro. Teilnehmer mit Ehrenamtskarte zahlen drei Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre können kostenlos teilnehmen.

Ein Flyer mit dem Programm der Stadtführungen 2023 ist unter anderem im Servicebüro der Stadtverwaltung, in der Mediothek und im örtlichen Buchhandel erhältlich. Alle Termine sind auch im Veranstaltungskalender auf der Internetseite luebbecke-erleben.de zu finden.

Gruppenführungen sind auf Anfrage möglich

Zusätzlich zu den offenen Stadtführungen können bei Lübbecke Marketing auf Anfrage (Telefon: 05741/276-234/-150, E-Mail: [email protected]) Gruppenführungen zu einem Wunschtermin gebucht werden. Interaktive Angebote wie die Lügengeschichten-Tour „Echt oder Ente“ oder die Altstadtführung im Quizformat bieten sich zum Beispiel besonders als Programmpunkt für Vereins- oder Betriebsausflüge, Klassentreffen oder Geburtstagsfeiern an.