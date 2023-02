Lübbecke: Diebe klauen 70 Meter Kupferkabel

Auf einer Baustelle in Lübbecke sind 70 Meter Kupferkabel geklaut worden. Die Polizei sucht nach Hinweisen auf die Täter oder möglicherweise benutzte Fahrzeuge.

Den Ermittlungen der Polizei nach klauten die Diebe auf dem Baustellengelände an der Brunhildstraße Ecke Rahdener Straße rund 70 Metern Kupferkabel. Verantwortliche zeigten den Diebstahl am Montagmorgen bei der Polizei an.

Zuvor hatten sie bemerkt, dass die Kabel abgetrennt und entwendet worden waren. Es entstand den Erkenntnissen zufolge erheblicher Sachschaden. Die Ermittler halten es für wahrscheinlich, dass die Beute von den Tätern mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Hinweise zu den Tätern oder möglicherweise benutzten Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Minden unter Telefon 0571/88660 entgegen.