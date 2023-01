DSDS-Jubiläumsstaffel: Lübbeckerin darf vor Dieter Bohlen singen

Für Tanja Kuntze geht ein Traum in Erfüllung

Tanja Kuntze aus Lübbecke nimmt als Kandidatin an der Jubiläums-Staffel „20 Jahre Deutschland sucht den Superstar“ teil.

Es ist bereits ihre fünfte Teilnahme an der beliebten Castingshow, die an diesem Samstag, 14. Januar, in ihre 20. Staffel geht. Doch dieses Mal ist alles anders für Tanja Kuntze. Denn zum ersten Mal hat sie es vor die Prominenten-Jury mit Dieter Bohlen geschafft. Bisher war sie immer bei der Vorauswahl ausgeschieden.