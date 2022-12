Strom und Gas: „Nachhaltiges Bemühen um faire Preise“ für Lübbecke

Lübbecke

So wie viele andere Energieversorger in OWL auch, halten die Stadtwerke Lübbecke an ihren jüngst veröffentlichten neuen Strom- und Gaspreisen für 2023 fest. Geschäftsführer Markus Hannig hat auch kritische Worte für die jüngsten Äußerungen aus dem Bundeswirtschaftsministerium übrig.

Von Friederike Niemeyer