Ein Mähdrescher ist am Mittwochmorgen in Lübbecke auf der Bruchstraße mit einem Kleinwagen zusammengestoßen. Eine Autofahrerin wurde leicht verletzt.

Den Angaben der Polizei nach hatte sich die Frau (72) gegen 9.20 Uhr in ihrem Auto in Fahrtrichtung der Hedemer Straße wartend hinter dem Mähdrescher befunden. Dessen Fahrer (38) aus Rahden fuhr mit dem tonnenschweren Arbeitsfahrzeug in selber Richtung. Als der Mann bemerkte, dass er die Straße im weiteren Verlauf wegen einer Sperrung nicht weiter befahren konnte, entschied er sich, zurückzusetzen und an einer Feldeinmündung zu wenden.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Skoda, der durch die sich in ihrer Höhe stark unterscheidenden Fahrzeuge erheblichen Schaden nahm. Durch die Kollision erlitt die Lübbeckerin offenbar leichtere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Lübbecke gebracht, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der nicht mehr fahrbereite Skoda wurde abgeschleppt.