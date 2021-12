„Mein ganzes Leben ist eine Flucht“

Der Fall hatte seinen Anfang am 3. Juni genommen. In einem Mehrfamilienhaus im niedersächsischen Diepenau war ein Brand ausgebrochen. Bei den folgenden Ermittlungen fiel der Kripo der Mieter O. auf. Am Brandort fanden die Beamten einen Rucksack, der dem 40-Jährigen gehören soll und in dem eine Granate steckte. Sie hätte bei dem Brand explodieren können, wenn das Feuer nicht so früh entdeckt worden wäre. Die Granate wurde als so gefährlich eingestuft, dass Pyrotechniker sie nicht abtransportierten, sondern in der Nähe des Fundortes sprengten.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar