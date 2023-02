Mindener Stichlinge treten in Lübbecke auf

Mit Spiellaune und musikalisch frisch-frechem Ton vernetzen die Mindener Kabarettisten um Birger Hausmann in ihrem neuen Programm nationale und internationale Themen – satirisch, bissig und mit einer gehörigen Portion Sprachwitz.

Im Mittelpunkt stehen natürlich die das aktuelle Geschehen beherrschenden Wellen. Dabei folgt eine Welle der nächsten: Coronawelle, Flüchtlingswelle, Klimawelle, Armutswelle, Fachkräftemangel-Welle. Fragen über Fragen, die die Stichlinge versuchen, am 9., 10. und 11. März, im Vortragssaal der Sparkasse Minden-Lübbecke, in Lübbecke, Osnabrücker Str. 1, Beginn jeweils 19.30 Uhr, zu beantworten.

Der gute Geist der SPD

Nach Corona schwindet auch der Einfluss von Karl Lauterbach. Die Stichlinge würdigen den Gesundheitsminister in einem mitreißenden Song. Wie hoch steigen die Aktien, wenn der Klimawandel das Wetter bestimmt? Wird die Deutsche Bahn in der Lage sein, Leoparden pünktlich in die Ukraine zu liefern oder scheitert sie an der Verspätungswelle? Unterdessen wird Robert Habeck für seine Anmerkung: „Die Lage ist ernst, und der Winter wird kommen“, literaturpreisverdächtig, und der gute Geist der SPD sammelt von abgesägten Vorsitzenden Stuhl-Proben.

Merz und die Frauenquote

Wer es sich noch leisten kann - wie Anna Lena Baerbock - reist um die Welt und spart deutsche Energie. Wie schaffen wir es als führende Nation in Europa aus der Energiekrise? Was kosten uns die gepflegten Altlasten? Wer stellt eigentlich Armutszeugnisse aus? Und – die Ideen des Merz machen auch vor der Frauenquote nicht halt.

Auf der Stichlingsbühne 2023 die bewährte Crew mit Kirsten Gerlhof, Birger Hausmann, Martin Janke, Jürgen Juchtmann und Stephan Winkelhake. Neu dabei Beate Josten.

Der Kartenvorverkauf hat begonnen: Lübbecker Büro- und Schreibwaren, Gänsemarkt 4, Telefon 05741/2368200.