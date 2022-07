Lübbecke

1982 ist an der Martinstraße in Lübbecke der erste Sonderkindergarten der Lebenshilfe Lübbecke gegründet worden. Wo anfangs nur eine kleine Gruppe an Kindern betreut wurde, sind es heute – 40 Jahre später – vier Gruppen mit 44 Kindern im Alter von zwei Jahren bis zum Schuleintritt. In der additiven Kindertagesstätte „Sonnenschein“ werden Kinder mit und ohne Behinderungen unter einem Dach und in gemeinsamen Gruppen betreut und gefördert.