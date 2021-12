Mit Vollgas durch die Rettungsgasse

Polizei sucht nach Vorfall in Lübbecke den Fahrer eines Audi

Lübbecke

Die für ein Einsatzfahrzeug gebildete Rettungsgasse nutzte am Freitagmittag (3. Dezember) ein Audi-Fahrer in Lübbecke aus, um im Schlepptau des Rettungswagens an den anderen wartenden Verkehrsteilnehmer vorbeizuziehen. Dies wurde dem Verkehrskommissariat zur Anzeige gebracht.