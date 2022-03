Lübbecke

Die heimischen Christdemokraten kritisieren das Vorgehen der Stadt Lübbecke bei der Anpassung des städtischen Anteils an den Erschließungsbeiträgen scharf. In der jüngsten Ratssitzung am 17. März hat die erforderliche Mehrheit der ersten Änderung der Satzung der Stadt Lübbecke über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen zugestimmt.

- -