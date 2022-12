„Mobiler Glaubenshelfer“ soll Arbeit in Lübbecke erleichtern

Vertreter des Bonifatiuswerks der deutschen Katholiken haben den rapsgelben „Bonibus“ den Geschwistern von der Gemeinde St. Johannes Baptist jetzt in Paderborn übergeben. Anders als in anderen Regionen des Erzbistums Paderborn herrscht bei Ihnen im Norden eine Diaspora-Situation. Das heißt, in Lübbecke sind Katholiken in der Minderheit.

Viele Wege zu den Kirchen

Der Katholikenanteil in den Städten und Gemeinden des Pastoralverbundes Lübbecker Land, also im Altkreis Lübbecke, liegt bei sieben Prozent. Auf einer Gesamtfläche von etwa 566 Quadratkilometern mit sechs politischen Kommunen gibt es vier katholische Kirchengemeinden mit etwa 7300 Gemeindemitgliedern. „Viele Wege ergeben sich, um Kirchenstandorte und Gemeindemitglieder zusammenzuführen“, sagt Pfarrer Karl-Heinz Graute.

Beim Verkürzen dieser Wege hilft im übertragenen Sinn der Bonibus. Mit dem VW-Transporter fahren Katholikinnen und Katholiken gemeinsam zur Heiligen Messe, mit ihm unternehmen die Messdiener und Senioren aber auch andere Gruppierungen Ausflüge, außerdem steht der Bonibus für die Sternsingeraktion, für die Kommunionkinder, Firmlinge, manchmal auch für Transporte von Sachspenden auf ganz vielfältige Weise zur Verfügung. Für Pfarrer Graute ist der neue Bonibus auch ein Zeichen dafür, dass nach der Corona-Pandemie das Glaubensleben in den Gemeinden wieder belebter werden kann.

Wie stark die Diasporasituation in seinen Gemeinden ist, macht Graute an dem Beispiel Beerdigungen deutlich. Viele Friedhöfe gibt es auf dem Gebiet des Pastoralverbundes, auf denen jährlich etwa 80 bis 100 katholische Christen bestattet werden.

Auch in Espelkamp ein Bonibus

„Vor sieben Jahren haben wir bereits für die Kirchengemeinde St. Marien Espelkamp einen neuen Bonibus erhalten, nun können wir auch in St. Johannes Baptist Lübbecke weiterhin als Kirche, mit Kirche und für die Kirche gut unterwegs bleiben“, so Graute. Er sei froh über die Unterstützung des Bonifatiuswerkes.

Monsignore Georg Austen, Generalsekretär des Hilfswerkes, bezeichnete die gelben Fahrzeuge als ein „Markenzeichen des Bonifatiuswerkes“. Mehr als 600 dieser „mobilen Glaubenshelfer“ sind deutschlandweit im Einsatz, um „für die Menschen unsere Glaubensgemeinschaft erlebbar werden zu lassen“, wie Austen betont. Austen gab den Dank der Katholiken aus dem Norden Ostwestfalen-Lippes weiter an die Spenderinnen und Spender des Bonifatiuswerkes. Ohne sie sei die Arbeit des Hilfswerkes nicht möglich.