Musik mit böhmischer Seele in der Stadthalle Lübbecke

Blasmusik in einer besonderen Form gab es jetzt in der Lübbecker Stadthalle zu erleben. erleben. Die „Original Egerland Musikanten“ bewiesen, wie Musik klingt, die von Herzen kommt und mit Verstand und Können gespielt wird.

Sicher, die Stadthalle war gut gefüllt und ein Blick in die Runde machte schnell deutlich, dass zu diesem Nachmittag überwiegend die treuen Fans gekommen waren. Solche, welche Ernst Mosch, den „König der Blasmusik“, schon zu seinen Lebzeiten geschätzt hatten.

Zeitweise gab es aber weit mehr als einen Moment, in dem sicher der ein oder andere neue Fan gewonnen werden konnte und in dem die Musik mit wahrhaft böhmischer Seele nicht nur die Ohren, sondern auch die Herzen der Zuhörerinnen und Zuhörer erreichte. Kein Wunder, denn die professionellen Musikerinnen und Musiker lieben, was sie tun, und lassen das musikalische Erbe in einem fast dreistündigen Konzert lebendig und spürbar werden.

"Rosamunde" darf natürlich nicht fehlen

Bekannte und weniger bekannte Märsche wurden umrahmt von Walzern und etlichem mehr aus der breiten böhmischen Musikwelt. Zu nennen wäre hier zum Beispiel der Walzer „Böhmischer Wind“ aus dem Jahr 1967, eine Marschpolka mit dem Titel „Bleib bei mir“ aus dem Jahr 1982 und viele weitere mehr. Auch die bekannte böhmische Polka „Rosamunde“ durfte dabei nicht fehlen und rundete ein sehr breites Repertoire ab, in dem für jede und jeden etwas zu finden war.

Es war mal laut und mal leiser, mal stimmungsvoll und mal andächtig und zwischendurch auch mit einem Gefühl der Verliebtheit versehen. Sigi Dammeier und Sonja Gebert untermalten gesanglich die instrumentale Vielfalt, sodass die Reise in die Vergangenheit noch leichter möglich war.

Der Moderator sorgt für herzhafte Lacher

Momente für herzhafte Lacher wurden zumeist passend eingestreut wie ein Gewürz für einen wirklich runden Nachmittag. Dafür sorgte nicht zuletzt Moderator Klaus-Dieter Eckstein, der seinen Anmoderationen und Anekdoten sowie den Fakten zum Leben und Wirken von Ernst Mosch den einen oder anderen Witz beimischte. Auch Dirigent Markus Schroer verstand es, nicht nur musikalisch sein Können unter Beweis zu stellen. Er animierte die Besucherinnen und Besucher regelmäßig und sehr erfolgreich zum Mitklatschen und Schunkeln.

Sein Vater Wilfried Schroer war selbst mit nach Lübbecke gekommen und man konnte ihm selbst ohne große Worte ansehen, dass er noch heute die gleiche Freunde empfindet wie vor fast 25 Jahren, als er die „Original Egerland Musikanten“ mit dem Ziel gründete, das Besondere am Lebenswerk Ernst Moschs nicht aussterben zu lassen, sondern weiter erlebbar zu machen und zu begeistern.

Eines bleibt zweifelsfrei festzuhalten: Das ist ihm gelungen und schon jetzt sicher in die Hände der nächsten Generation gelegt. Da kann ein Ausblick auf das im nächsten Jahr bevorstehende Jubiläum nur mit Spannung erwartet werden. Dass die Zuhörer das auch so sahen, wurde nicht zuletzt in lang anhaltendem Applaus deutlich, sondern auch darin, dass mehrfach der Wunsch nach einer Zugabe durch die Reihen schallte.