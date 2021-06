Nach der Corona-Pause: Wenn der erste Besuch im Altenheim zum Albtraum wird

Lübbecke (WB). Nach sechs langen Wochen des Kontaktverbotes ist Jutta Schmidt am Muttertag mit freudigen Gefühlen ins Evangelische Alten- und Pflegeheim am Kirchplatz in Lübbecke gegangen, um ihren demenzkranken Mann Lothar endlich wieder zu besuchen. „Der Muttertag ist für mich aber zum Horrortag geworden“, berichtet die 76-Jährige nach dem Besuch. Denn die Kontaktsperre bringt vor allem für Demenzkranke Folgen mit sich.

Seit 60 Jahren kennen sich Jutta und Lothar Schmidt, viele davon sind sie verheiratet, haben zwei gemeinsame Kinder. So fremd wie jetzt bei ihrem ersten Besuch nach der langen Isolation seien sich die beiden Lübbecker aber noch nie gewesen, schildert Jutta Schmidt. „Ich habe meinen Mann noch nie so erlebt. Er versteht die Welt nicht mehr und hat auch mit mir kaum ein Wort gesprochen. Mir ging es psychisch gar nicht gut danach“, erzählt sie.

Für Demenzerkrankte sind die Regeln ein großes Problem

Dass Verwandte die Bewohner in Pflegeheimen wieder besuchen dürfen, findet die 76-jährige Autorin grundsätzlich sehr gut. In den vergangenen Wochen habe sie mit ihrem 86-jährigen Mann lediglich telefonieren können. Das erste Treffen habe sich für sie nun jedoch wie ein Besuch in einem Gefängnis angefühlt. „Ich musste das Treffen nach 15 Minuten abbrechen. Die Mitarbeiter des Pflegeheims können nichts dafür, dass es für mich eine einzige Katastrophe war. Sie geben alle ihr Bestes und versuchen, es allen recht zu machen“, erklärt Jutta Schmidt und lobt ausdrücklich das Engagement und die Arbeit in der Lübbecker Einrichtung.

Ein großes Problem sieht sie aber darin, dass demenziell Erkrankte große Schwierigkeiten mit den Vorgaben für Treffen hätten und die Umstände des Treffens diese häufig noch verstärken würden.

Ohne Masken geht es aber nicht

Diese Ansicht teilt auch Birgit Rahe, Einrichtungsleiterin des Pflegeheims am Kirchplatz. Sie erklärt, dass viele demenziell erkrankte Bewohner ohnehin schon nicht verstünden, warum beispielsweise Mitarbeiter nun permanent mit Masken herumlaufen würden. „Viele Demenzpatienten leben davon, dass sie die Mimik des Gegenübers sehen und verstehen“, sagt Birgit Rahe. Zudem seien für sie auch Berührungen und Nähe sehr wichtig. „Nähe ist in dieser Situation aber die größte Gefahr. Der Abstand ist also das A und O. Und die Masken müssen ebenfalls zum Schutz aller bleiben.“

Nähe und direkter Kontakt sind bei den Besuchen in dem Lübbecker Altenpflegeheim nun aber nicht mehr möglich. Hinzu kommt, dass auch die Besucherzahl in der Einrichtung begrenzt und die Nachfrage für Besuche sehr hoch ist. Deshalb müssen sich die Verwandten der Bewohner vorab telefonisch anmelden und einen Termin für ein 30-minütiges Treffen vereinbaren, das zudem nur einzeln erlaubt ist.

Alle Besuchstermine sind bereits vergeben

Birgit Rahe berichtet, dass am Montag dieser Woche bereits innerhalb kürzester Zeit alle Besuchstermine bis einschließlich Sonntag vergeben gewesen seien. „Wir müssen die Anfragen schon sammeln für die nächste Woche“, sagt sie weiter.

Aus Platzgründen dürfen auch nur eine bestimmte Anzahl an Besuchen pro Tag angeboten werden. „Alleine am Muttertag hatten wir 20 Besuchstermine“, sagt Rahe. Und pro Besuch müsse sich jeweils ein Mitarbeiter um den Bewohner und einer um den Besucher kümmern. Schließlich seien die Verwandten vorab dazu verpflichtet, einen Fragebogen ausfüllen, sich einem Kurzscreening zu unterziehen, sich mit Schutzmaske auszustatten und zu desinfizieren. „Das bringt schon einen enormen planerischen und personellen Aufwand mit sich“, meint die Einrichtungsleiterin.

Für die Treffen mussten im Altenpflegeheim am Kirchplatz darüber hinaus spontan eigens zwei Räume im Eingangsbereich umgewidmet und ein Zelt im Garten aufgestellt werden, in dem sich Bewohner und Verwandte treffen können. „Die Besucher dürfen den Wohnbereich nämlich nicht betreten“, sagt Birgit Rahe weiter.

„Er hat mich schon gefragt, ob ich böse mit ihm sei, weil ich nicht komme“

„Ich habe großes Verständnis für diese Maßnahmen. Die Mitarbeiter wollen schließlich die Bewohner vor einer Ansteckung schützen“, sagt Jutta Schmidt dazu. Vor allem das Tragen einer Maske sei für ihren Mann und sie aber befremdlich gewesen. „Er hat mich kaum erkannt damit“, sagt die Lübbeckerin.

Allgemein sei bei einem Treffen mit zwei Metern Sicherheitsabstand kein Wohlgefühl aufgekommen, berichtet Jutta Schmidt. „Sonst habe ich meinen Mann jeden Tag zum Kaffeetrinken besucht und auch in den Arm genommen“, erzählt sie. „Weil er die Situation nicht versteht, hat er mich schon gefragt, ob ich böse mit ihm sei, weil ich ihn nicht mehr besuchen komme.“

Neben den täglichen Telefonaten gebe es im Pflegeheim am Lübbecker Kirchplatz aber zumindest für diejenigen Bewohner, die noch selbstständig auf den Beinen sind, die Möglichkeit, ihre Verwandten an einem Zaun zu treffen. „Dort ist dann eine Maske nicht nötig, weil man genügend Abstand halten kann“, sagt die 76-Jährige. So gut es geht, wolle sie den Bewohnern und ihren Verwandten diese Alternative des Treffens nach Absprache auch weiterhin gewähren, sagt Rahe.