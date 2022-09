Nach Brand in Lübbecke: Nachts Glutnester gelöscht

Lübbecke

Der Brand in einer Werkshalle der Firma Smurfit Kappa am Dienstag in Lübbecke hat die Feuerwehr auch in der Nacht zu Mittwoch in Atem gehalten. Wie Einsatzleiter Maik Entgelmeier auf Anfrage berichete, mussten die Einsatzkräfte um kurz vor 2 Uhr noch einmal kleinere Feuer am Dach der betroffenen Werkshalle bekämpfen.

Von Arndt Hoppe