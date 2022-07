Lübbecke

In der City-Reinigung hat es schon Anrufe von Kunden gegeben: „Wie komme ich zu Ihnen in die Niedernstraße?“ Seit Montag läuft die Verkehrsführung an der Nordseite der Westertor-Baustelle anders, was prompt zu Verwirrung bei so manchem Verkehrsteilnehmer geführt hat, der die Geschäfte oder Praxen in der Gerichts- und Niedernstraße anfahren wollte.

Von Friederike Niemeyer