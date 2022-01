Neues Impfzentrum in Lübbecke startet nächste Woche

Das Impfzentrum in Lübbecke soll im alten Gymnasium am Geistwall eröffnet werden.

„Wir danken der Stadt Lübbecke, dem Kirchenkreis Lübbecke als Vermieter sowie allen Beteiligten für die unkomplizierte Zusammenarbeit und freuen uns, mit dem Gebäude am Geistwall 30 einen gut erreichbaren Standort für das Lübbecker Land gefunden zu haben “, sagt Kreisdirektorin und Krisenstabsleiterin Cornelia Schöder.

Zuletzt war in dem Gebäude ein ambulanter Pflegedienst, die oberen Etagen werden zurzeit als Archiv genutzt. Nächste Woche Donnerstag um 13 Uhr soll das Impfzentrum in Lübbecke mit den ersten Impfungen in Betrieb gehen. Die Termine können wie gewohnt über das Onlinebuchungsportal impftermine.minden-luebbecke.de gemacht werden. Das Portal wird dazu gerade technisch umgestellt, so dass der Standort Lübbecke gezielt gewählt werden kann. Parkmöglichkeiten gibt es zum Beispiel am Parkplatz Königsmühle.

Im bisherigen Impfzentrum in Hille-Unterlübbe liefen unterdessen am Donnerstag die letzten Impfungen. Dann beginnt der Abbau, so dass die Sporthalle bald wieder den Vereinen komplett zur Verfügung steht. In Kürze soll auch das geplante Impfzentrum in der Mindener Obermarktpassage starten. Kürzlich hat dort die Sachverständigenprüfung der sicherheitstechnischen Anlagen stattgefunden. In dem ehemaligen Schuhgeschäft der Passage sollen in der nächsten Woche die letzten Vorbereitungen getroffen werden.

Die beiden Standorte sind bis auf weiteres – parallel den anderen Impfaktionen im Kreis - gute Möglichkeiten zum Impfen. „Auch wenn wir noch nicht genau wissen, was in den nächsten Wochen und Monaten in dieser Thematik auf uns kommen wird, können wir den Menschen im Kreis Minden-Lübbecke damit ein Stück Verlässlichkeit bieten“, sagt Cornelia Schöder.

Bis das Impfzentrum in Minden öffnen kann, gibt es Sondertermine des mobilen Impfzentrums an der Kampa-Halle Minden: Dienstag, 1. Februar, von 13 bis 19 Uhr, Minden, Kampa Halle, Biontech ohne Termin; Mittwoch, 2. Februar, von 13 bis 19 Uhr, Minden, Kampa-Halle, Biontech ohne Termin; sowie der gewohnte Termin in Bad Oeynhausen am Samstag, 5. Februar, 14 bis 18 Uhr, Werre-Park, Biontech.