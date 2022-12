Neues Lübbecker Kunstwerk mit Ausstrahlung

„Gut Ding will Weile haben“, sagt der Volksmund. Und manchmal dauert diese Weile auch sechseinhalb Jahre. Doch am Ende hat sich die Beharrlichkeit von drei Lübbecker Künstlern ausgezahlt, und die Stadt Lübbecke darf sich über ein neues Kunstobjekt mit Strahlkraft freuen.

Angestoßen durch die Zuwanderung und das Wort der Kanzlerin („Wir schaffen das“) und inspiriert durch den freien Raum auf dem B 65-Kreisverkehr Osnabrücker Straße, fassten Rainer Ern, Bahadir Gür und Thorsten Held 2016 den Entschluss, ein besonderes Kunstobjekt für diesen Platz zu schaffen. Es wurde am Ende „Die Vielfalt“: sieben Metallstelen in leuchtenden Farben, mit je unterschiedlicher Größe und Drehung, aber auf einem Kreisrund vereint. Am 1. Dezember ist das Objekt an einem der Eingangstore zu Lübbecke eingeweiht worden.