Nüchterner Blick auf den Wolf

Mit der Rückkehr des Wolfes nach NRW befasst sich eine neue Ausstellung, die jetzt in Gehlenbeck eröffnet worden ist.

Auge in Auge mit einem Wolf – die Ausstellung im Moorhus zeigt auch ein ausgestopftes Tier in einer Glasvitrine.

Es gibt eine Menge Aufklärungsarbeit beim Thema Wolf zu betreiben, denn der seit über 180 Jahren als ausgerottet geltende Graupelz wird seit gut 20 Jahren wieder in deutschen Wäldern gesichtet. Dazu kommen zahlreiche „Wolfsrisse“ in den Weidetierbeständen, was immer wieder zu Konfrontationen zwischen Landwirten und Naturschützern führt. Eine Wanderausstellung des Naturschutzbundes (Nabu) im Moorhus greift dies auf.