Oda Lambrecht zu Gast bei den Landfrauen

TV-Journalistin beim Kreislandfrauentag am 24. Oktober in der Stadthalle Lübbecke

Lübbecke

Starke Frauen haben die Landfrauen immer gerne bei ihrem Kreislandfrauentag auf dem Podium. Nachdem im vergangenen Jahr Margot Käßmann und ihre Tochter Sarah Rahe die Landfrauen in der Kirche zu Hartum begeisterten, wird in diesem Jahr die bekannte TV-Journalistin Oda Lambrecht am Montag, 24. Oktober, in der Stadthalle Lübbecke zu Gast sein.