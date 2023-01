Ohnsorg in Lübbecke: Opa Meiners trickst sie alle aus

Nach wie vor gehört der Komödien-Klassiker „Das Hörrohr“ von Karl Bunje zu den erfolgreichsten und meistgespielten Stücken des Ohnsorg-Theaters. Bereits in den 50er Jahren von Karl Bunje geschrieben, hat die plattdeutsche Komödie nichts von ihrem Witz und Charme eingebüßt, wie jetzt in der Lübbecker Stadthalle zu erleben war.

Viel Beifall für das Hamburger Ensemble in der vollbesetzten Stadthalle

Das Ohnsorg-Theater gastierte jetzt mit dem Stück "Das Hörrohr" in der Lübbecker Stadthalle. Opa Meiners (Wolfgang Sommer) und Enkelin Elke (Leonie Fuchs) tun sich im dem Stück zusammen, um die restliche Verwandtschaft auszutricksen.

Die zahlreichen Verwicklungen und die sprühenden Dialoge in der Inszenierung von Frank Grupe, der seit 1997 als Chefdramaturg und Regisseur am Hamburger Ohnsorg-Theater tätig ist, machen den Reiz des Stückes aus. Deshalb wurde es bei der Aufführung in der Stadthalle gleich zum Anfang des ersten Aktes schon sehr laut.