Osterfeuer stärken die Gemeinschaft

Endlich wieder Osterfeuer! Zahlreich haben am Abend des Ostersonntags oder bereits am Samstagabend die Osterfeuer in den Kommunen des Altkreises Lübbecke gebrannt und viele Menschen bei dieser traditionellen Veranstaltung zusammengeführt. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause dieses Brauchtums hatten die Menschen augenscheinlich richtig Lust, den lodernden Flammen einen Besuch abzustatten.

Arrenkamp und Sielhorst

Das galt auch in Arrenkamp, wo zunächst die jüngsten Besucher mit Ostereiersuchen beschäftigt waren, bevor sie das Feuer mit Fackeln anzünden und später darin Stockbrot grillen durften. In Sielhorst sorgten der Heimatverein und die Feuerwehr für das Spektakel. Das Feuer wurde bei bestem Wetter in idyllischer Umgebung am Göpelhaus abgebrannt. Die Osterüberraschungen für die Kinder präsentierte Erika Reinking. Für die Bewirtung sorgten Gerhard Buschmann, Frank Schlegel, Torsten Klasing und Wilfried Rehling.

Schröttinghausen

Dass sich der Festausschuss und die Feuerwehrleute der Löschgruppe Schröttinghausen auch nach zahlreichen Absagen und der mehrfach verschobenen Jubiläumsfeier nicht unterkriegen lassen, haben sie Oster-Sonntagabend anschaulich bewiesen. Spätestens, als um 19.30 Uhr die beliebte „Anhängerband“ mit fetzigem Rocksound von der Dahlinghauser Straße auf den Kuckucksweg einbog, waren die pandemiebedingten Entbehrungen der vergangenen zwei Jahre Geschichte. Live-Musik, Hüpfburg, Bratwurst, Getränke und ein meterhoch loderndes Osterfeuer heizten den großen und kleinen Gästen der Freiluftparty ein. „Wir haben hier in Schröttinghausen keinen Sportverein, auch keinen Schützenverein, und somit ist die freiwillige Feuerwehr das verbindende Element,“ erläuterte Löschgruppenführer Andreas Hermjohannes die Situation im Ort. „Nachwuchsmäßig haben wir natürlich eine ähnlich schwierige Lage wie die meisten kleinen Dörfer und Vereine. Wir schauen aber durchaus optimistisch in die Zukunft, da wir in den vergangenen Jahren einen verstärkten Zuzug junger Familien hatten.“ Die Löschgruppe bedankte sich bei allen Mitgliedern für die Unterstützung beim Osterfeuer.

Stockhausen

Mit Tischen und Bänken lud der Platz vor dem Heimathaus in Stockhausen am Samstag zum geselligen Beisammensein ein. Die Nachfrage nach frisch gegrillter Wurst und knusprigen Brezeln war groß und der Platz um die Feuerschale, an der die Kinder Stockbrot backen durften, stets knapp. „Mit etwa 250 Besuchern ist die Resonanz ebenso gut wie in den Jahren vor der Pandemie“, freute sich Gerd-Heinrich Niemeyer vom Heimatverein Stockhausen. Unterstützt wurden die Vereinsmitglieder von der Feuerwehr, die als Thekenpersonal half. Lübbeckes Bürgermeister Frank Haberbosch und seine Ehefrau Hannelore Kleine waren mit Fahrrädern gekommen und hatten es sich ebenfalls an einem der Tische gemütlich gemacht. „Das ist in diesem Jahr das einzige Osterfeuer auf dem Gebiet der Stadt Lübbecke, das wir besuchen können“, bedauerte Haberbosch, der einen Tag später, am Sonntag, familiären Verpflichtungen nachkam.

Holsen

In Holsen konnten sich die Verantwortlichen vom Holsener SV am Samstag nicht beklagen: Zahlreiche Besucher – überwiegend Familien – bevölkerten ab 17 das Gelände am Sportplatz. „Wir rechnen mit 200 bis 300 Besuchern“, schätzte Reiner Selig, der Vorsitzende des Vereins. Die Veranstaltung rund um das Osterfeuer sei nach dem alten Erfolgsrezept geplant und organisiert worden. Leckereien vom Grill und allerlei Getränke standen bereit. Für die kleinen Gäste gab es eine österliche Überraschung. Außerdem standen eine Feuerschale sowie reichlich Hefeteig zur Verfügung, damit die Kinder ihr eigenes Stockbrot backen konnten.

Espelkamp

Daniel Peters und Rene Galla waren am Ostersonntag in Espelkamp die „Herren des Osterfeuers“. Nach zweijähriger Pause richtete die Freiwillige Feuerwehr in einigen Ortsteilen wieder mehrere offiziell genehmigte Osterfeuer – als Brauchtumspflege und Gemütlichkeitsveranstaltung – aus. In der Innenstadt wurde durch den Löschzug Mitte am Ostersonntag ab 18 Uhr auf dem Schützenplatz am Real-Markt ein Fest mit Bratwürsten, Pommes, Getränken und Eis veranstaltet. Der Oberfeuerwehrmann und der Unterbrandmeister entzündeten den Holzhaufen mit Hilfe eines Bunsenbrenners. Die Jugendfeuerwehr half ebenfalls tatkräftig mit. Und am frühen Abend schaute auch der Osterhase vorbei und verteilte Süßigkeiten.