Partylaune und Biergenuss in Lübbecke

Musik in der Innenstadt an drei Tagen auf mehreren Bühnen, dazu der traditionelle Tag des Bierbrunnens und die Möglichkeit, am Sonntag durch die Geschäfte zu bummeln: Das Bierbrunnenfest ist zurück!

Vom 5. bis 7. August wird in Lübbecke ordentlich gefeiert, und die Veranstalter haben dazu wieder einen Musik-Mix gewählt, der alle Generationen ansprechen soll.

Mit ihrer Party-Version von „Die immer lacht“ sind sie bekannt geworden: Stereoact. Foto: Mats Bohle

Marktplatz

Hauptattraktion am Freitagabend ist das DJ-Duo „Stereoact“, das um 22 Uhr auf der großen Bühne auf dem Marktplatz erwartet wird. In nur zehn Monaten zwei Top-Ten-Alben – das ist die Bilanz von Stereoact („Die immer lacht“). Auch die mehr als 1,2 Millionen monatlichen Hörer über den Musik-Streamingdienst Spotify sprechen für das gute Gespür der beiden Musiker, die Menschen etwa mit ihren neu abgemischten Schlagern zu begeistern und zum Mitsingen und Mittanzen zu animieren. Zuvor bestreitet MJ Delay ab 19 Uhr das Opening.

Am zweiten Tag (Samstag, 22 Uhr) können die Besucher des Marktplatzes die Party-Rockband „United 4“ live erleben. Mit ihrem hohen Kultfaktor konnte die „Kuh“-Rocker 2018 bereits als Vorband von David Hasselhoff mit ihrer Live-Show begeistern. Dem Publikum einheizen wird ab 19 Uhr bereits DJ Ralf Burnett.

Cool, cooler, Kuh-Rocker: Partysongs mit ordentlich Wumms präsentieren „United 4“. Foto: KWB Veranstaltungen

Backstube Open Air

Die älteste Bierkneipe in Lübbecke ist die Backstube. Sonja Picker Lorenzen betreibt die urige und zugleich wohl kleinste Kneipe der Stadt mit viel Herzblut und zaubert zudem noch im gleichnamigen Restaurant in der Lange Straße selbst die Gerichte für ihre Gäste. Gemeinsam mit ihrer Tochter Lena Lorenzen und dem Team der Backstube bespielt sie zum Bierbrunnenfest den Platz vor der eigenen Tür und versorgt Besucher mit kalten Getränken und Backschinken. Auf der Bühne an der Ecke Lange Straße/Bäckerstraße wird Sängerin Mandy Kay aus Hamburg (Freitag, 20 Uhr) zu Gast sein und die Band „Wild Boys“ (Samstag, 20 Uhr) für Partystimmung sorgen. An beiden Tagen sorgt zudem ab 18 Uhr DJ Marek für Partylaune.

Hopfengarten

Der Wappenplatz lädt mit dem eigens zum Bierbrunnenfest errichteten Hopfengarten zum Einkehren ein. Bierzeltgarnituren unter einem großen Schirmdach werden umrahmt vom Bierausschank und kulinarischen Buden. Für die Bierversorgung sorgt das Team vom Brauereigasthaus Barres Brauwelt. Am Freitag werden „Modern Walking“ und am Samstag „Nick March“ für die musikalische Untermalung jeweils um 19 Uhr erwartet.

Bierbrunnen-Sonntag

Den traditionellen Fassanstich am Tag des Bierbrunnens können die Besucher am Sonntag um 11 Uhr auf dem Marktplatz miterleben. Gambrinus, der Schutzpatron der Brauer, läutet einen zünftigen Frühschoppen ein. Die Dorfkapelle Oberbauerschaft und das Schützen-Musik-Corps begleiten den Vor- und Nachmittag musikalisch und um 13 Uhr werden die Teilnehmer der Sternfahrt begrüßt.

Freibier wird aufgrund der Besucherströme Anfang der 90er Jahre nicht mehr ausgeschenkt. Dafür spendet die Privatbrauerei Barre den kompletten Erlös des Bierverkaufs in jedem Jahr an einen ausgewählten, wohltätigen Zweck. Der Erlös wird in diesem Jahr dem Forstbetriebsverband „Waldschutzgenossenschaft Lübbecke“ zugutekommen.

Die Einzelhändler laden zudem von 13 bis 18 Uhr zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein und auf die Kinder wartet im Bereich Gänsemarkt/Bäckerstraße ein besonderer Spielbereich, betreut von den Pfadfindern an St. Johannes.

Parallel gibt es im Hopfengarten Kaffee und Kuchen ein. Auf der Backstuben-Bühne legt DJ Marek am Sonntag Sommerhits auf.