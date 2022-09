 Pastorenteich wird zum geselligen Treffpunkt

Sommerfest in Lübbecke-Alswede sehr gut besucht - Gottesdienst, Leckereien und Familienprogramm

Lübbecke-Alswede

Auch in Alswede ist offenkundig die Freude groß gewesen, nach einer langen Corona-Pause wieder gemeinsam feiern zu können. Das Sommerfest am Pastorenteich verzeichnete am dritten Augustwochenende jedenfalls einen sehr guten Besuch.