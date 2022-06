Wie Karl-Gerd Husemeyer für die WL in der Ratssitzung am Mittwochabend ausführte, sei es vernünftig gewesen, einen Ratsbürgerentscheid abzulehnen. „Solche Entscheidungen sind ureigenste Aufgabe des Rates in einer repräsentativen Demokratie“, sagte Husemeyer. Erst wenn sich die Politik nicht einigen könne, sollte als Ausnahme die Bürgerschaft befragt werden. Davon unbenommen sei natürlich ein Bürgerbegehren, wonach die Bürger das Recht haben, vom Rat getroffene Entscheidungen aufzuheben.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar