Polizei muss Randalierer mit Pfefferspray überwältigen

Mann klingelte ununterbrochen an fremder Haustür in Lübbecke – zwei Polizisten werde leicht verletzt

Lübbecke (WB). Bei dem Versuch, einen angetrunkenen und aggressiven 39-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen, hat dieser zwei Polizeibeamte am Wochenende in Lübbecke angegriffen. Der Randalierer musste mit Pfefferspray überwältig werden.