Lübbecke

Nach einer Trunkenheitsfahrt am Dienstag muss sich ein Autofahrer (25) aus Lübbecke mit einer Anzeige anfreunden. Als ein Streifenwagen am späten Abend gegen 23.50 Uhr die B 65 befuhr, fiel den Beamten in Höhe der Einmündung Eichholzer Straße ein vorausfahrender Dacia auf. Dabei bemerkten die Polizisten, dass der Fahrer des in Richtung der B 239 fahrenden Autos, ein 25-Jähriger aus Lübbecke, in Schlangenlinien fuhr und dabei beinahe am rechten Fahrzeugrand stehende Pkws berührte.