Preußisch Oldendorf:  Zeitplan für Konzeption ist festgelegt

Der Klimaschutz ist eine Aufgabe, die Anstrengungen auf allen Ebenen erfordert. Die Frage ist: Was ist zu tun und wie können möglichst viele Menschen daran teilhaben? Dazu ein Konzept zu entwickeln, ist in Preußisch Oldendorf die Aufgabe von Martin Wesselink.

Der Klimaschutzmanager (KSM) der Stadt hat am 1. Oktober vergangenen Jahres sein Amt im Rathaus angetreten. Am Donnerstagabend stellte er sich und seine Tätigkeit im Ausschuss für Umwelt, Wirtschaft und Tourismus vor. Der studierte Landschaftsplaner, der in Bohmte aufgewachsen ist und sein Abitur in Espelkamp absolvierte, war zuletzt in Frankfurt am Main tätig.