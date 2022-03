Sportstättenerneuerung in Lübbecke: Schon dieses Jahr wird auf vielen Plätzen gehandelt

Lübbecke

Die Stadt Lübbecke geht in diesem Jahr die Sanierung der Sportplätze an. In den nächsten sieben Jahren sollen wie bereits berichtet die Rasenplätze, Laufbahnen oder Umkleiden nach und nach modernisiert werden.

Von Friederike Niemeyer