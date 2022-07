Frühkindliche Bewegungsförderung ist das Thema. Bewegung, Spiel und Sport in Lebenswelten von Kindern fest zu verankern, ist die Motivation, die die Akteure aus Sportverein, Kindertagesstätte und der Sportjugend im Kreissportbund seit Jahren antreibt. Erst vor wenigen Wochen beging der evangelische Kindergarten Regenbogen sein 50-jähriges Bestehen. Jetzt gab es erneut Grund zur Freude, denn die Lübbecker Kindertageseinrichtung an der Lessingstraße ist seit genau 20 Jahren ein vom Landessportbund NRW zertifizierter Bewegungskindergarten.

„Wir sind damals zunächst mit der Stadt Lübbecke in Kontakt getreten. Danach hatten wir Almut Mönnich vom Kreissportbund (KSB) unterstützend an unserer Seite, die die Zertifizierung zum ‚Anerkannten Bewegungskindergarten des Landessportbundes NRW’ begleitete und bis heute den fachlichen Kontakt zu uns hält“, erinnern sich die beiden Leiterinnen Gaby Schubert und Anke Haarmann.

Bodenmatte für den Eingangsbereich

Für die Sportjugend im Kreissportbund überreichte Anna Lena-Prümer, als Mitarbeiterin des KSB-Teams, zum runden Geburtstag eine Urkunde und eine große Bodenmatte, die nun den Eingangsbereich der Kita ziert.

Das Konzept eines Bewegungskindergartens ist komplex. Mit einem Turnraum, Bewegungsmöglichkeiten drinnen wie draußen, der Nutzung der Turnhalle der Astrid-Lindgren-Grundschule, Schwimmkursen sowie einer ausgefeilten Konzeption erfüllte der Kindergarten vor 20 Jahren alle Anforderungen, die für eine Zertifizierung notwendig waren. Alle Erzieher und Erzieherinnen hatten zudem die Zertifikatsausbildung Bewegungsförderung absolviert und bilden sich für die Re-Zertifizierung regelmäßig fort.

Bewegung, Spiel und Sport von Anfang an – das sollen die Jungen und Mädchen im Kindergarten erfahren. Foto: LSB

Rennen, toben, Bewegungsspiele mit Alltagsmaterialien, Förderung der Wahrnehmung durch Bewegung – all das setzen die Mitarbeitenden vor Ort um. „Aus den Anfängen hat sich noch viel mehr entwickelt“, sagt Gaby Schubert. „Das fängt bei der Denkweise an.“ So seien die Gruppenräume mit Platz sparenden Wandklapptischen und Satztischen ausgestatten worden. „Auf diese Weise können wir hier täglich schnell Platz für Bewegung schaffen.“

Neben der Bewegung auf dem großen Kita-Gelände stünde seit über 30 Jahren auch die Wassergewöhnung im Hallenbad mit dem FSJ-Team der Stadt Lübbecke als Partner auf dem Plan. „Und seit einiger Zeit machen wir mit den Kids sogar Nordic-Walking“, berichtet Anke Haarmann. Zudem habe man den FC Lübbecke als Kooperationsverein an der Seite, der nicht nur den Ball ins Rollen bringt, sondern mit der Bereitstellung eines Kleinbusses für Aktionen außerhalb der Einrichtung unter die Arme greift.

Interesse weiterer Kitas

Dank der Zusammenarbeit und der Verbindung zum FC Lübbecke sei die Idee und Umsetzung des Kinderbewegungsabzeichens, kurz Kibaz, in der Vergangenheit möglich gewesen und auch auf großes Interesse weiterer Lübbecker Kitas gestoßen. Entstanden sei ein großer Kinderspieltag aller Kindergärten in der Stadtsporthalle als ein beeindruckendes Angebot, was viele Kinderaugen leuchten ließ, so Haarmann.

Durch das Familienzentrum im Verbund „Mosaik“ habe man insgesamt das Bewegungsangebot breiter fächern und sicherer aufstellen können. „Da können dann Interessierte aller Verbundkindergärten mitmachen, sich inspirieren lassen und einzelne Angebote erfreuen sich einer größeren Teilnehmerzahl“, erläutert Gaby Schubert.

Aspekt der gesunden Ernährung

In all den Jahren sei nicht nur Bewegung, sondern ergänzend die gesunde Ernährung ein Aspekt, dem große Aufmerksamkeit gezollt und mit den „Felix Fit“- und „Jolinchen“-Angeboten der AOK Rechnung getragen würde. „Letzteres ist sehr umfassend und bezieht die Punkte Ernährung, seelisches Wohlbefinden, Bewegung, Erziehergesundheit und Elternpartizipation ein“, so Schubert begeistert. Neue Angebote, wie das Eltern-Kind-Kochen, Vater-Kind-Aktionen sowie die Aktion „Ringen und Raufen“ hätten inzwischen die Aspekte Bewegung, gesunde Ernährung sowie Stärkung des Selbstbewusstseins im Visier.

17 vom Landessportbund NRW zertifizierte Bewegungskindergärten gebe es mittlerweile im Kreis, wusste Anna-Lena Prümer zu berichten. „Und es kommen regelmäßig interessierte Kindertagesstätten auf uns zu. Die Motivation für diese konzeptionelle Schwerpunktsetzung muss jedoch von den Mitarbeitenden, Familien und den Einrichtungen selbst getragen werden. Denn es gilt die Bewegungsförderung konsequent in den Alltag der Kindertagesstätte, auch über den allgemeinen Rahmen hinaus, einzubauen. Das ist leicht und macht Freude, wenn man es wünscht und will.“

Für Interessierte stehen die Türen des Kreissportbundes Minden-Lübbecke für die fachliche Begleitung zum Bewegungskindergarten jederzeit offen.