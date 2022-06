Fahrer wird bei Unfall in Nettelstedt leicht verletzt - Lkw mit Mist aus Stemwede beladen

Lübbecke-Nettelstedt

Auf einem Firmengelände für Grünschnittverwertung an der Ecke Husener Straße/Wachtelstraße in Nettelstedt ist es am Mittwoch zu einem Arbeitsunfall gekommen. Beim Abladen einer großen Mulde kippte ein Sattelzug samt dem Fahrer auf die Seite.