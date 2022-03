Lübbecke

Bummeln, Schlemmen, Freunde treffen und den Frühlingsauftakt genießen: Nach zwei Jahren Pause können sich die Besucher der Lübbecker Innenstadt wieder auf die Veranstaltung „Lübbecke tischt auf“ mit einem Streetfood-Festival auf dem Marktplatz freuen. „Cheatday“ heißt das in der Region neue Format, das vom 8. bis 10. April Premiere in Lübbecke feiert. Zum Start in den Frühling lädt die Lübbecker Einkaufsstraße zusätzlich am verkaufsoffenen Sonntag ab 13 Uhr zum Stöbern und Shoppen ein.

Von Viola Willmann