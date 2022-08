Schon 10.000 Besucher in Nettelstedt

Angefangen hatte die Saison im April, als die Nettelstedter Jugendgruppe das Broadwaymusical „The Lightning Thief – das Percy Jackson Musical“ in der Stadthalle Lübbecke auf die Bühne brachte, gefolgt von den beiden Sommerstücken „Madagascar – ein musikalisches Abenteuer“ und „Die Physiker“.

Nach der langen Corona-Pause dürfen sich die Nettelstedter wieder über große Besucherzahlen freuen. „Wir sind froh, dass wir endlich wieder richtig durchstarten konnten und so viele Zuschauer bereits den Weg zu uns gefunden haben und uns treu geblieben sind“, erklärt Ramona Schütte-Kracht, 1. Vorsitzende der Nettelstedter Bühne.

Bei bestem Freilichtbühnen-Wetter hieß es am Sonntag wie immer: „Das Spiel beginne“. Doch bevor es richtig losgehen konnte, hatten Nicole Bode und Sohn Mats noch vor der Vorstellung von „Madagascar“ allen Grund zur Freude. Die beiden erhielten Freikarten auf Lebenszeit. „Wir waren vorher noch nie hier und haben jetzt gleich so viel Glück“, freute sich Nicole Bode.

Drei Spielwochenenden stehen noch aus, bevor sich die Saison schon wieder dem Ende zuneigt. Gespielt wird noch an folgenden Terminen: „Madagascar“ am Sonntag, 14., 21. und 28. August jeweils um 16 Uhr sowie am Freitag, 12. August, um 20.30 Uhr; „Die Physiker“ am Samstag, 13., 20. und 27. August jeweils um 20.30 Uhr. Tickets gibt es unter www.freilichtbuehne-nettelstedt.de oder an der Abendkasse.

Doch nach der Saison ist vor der Saison. Im kommenden Jahr dürfen die Nettelstedter auf ihr 100-jähriges Bestehen zurückblicken. Da bleibt nach der letzten Vorstellung nicht viel Zeit zum Ausruhen. „Die Planungen für die Jubiläumssaison 2023 sind in vollem Gange. Die Zuschauer dürfen sich auf tolle Stücke freuen“, so Ramona Schütte-Kracht. „Mehr wird im Moment nicht verraten.“ Es bleibt also spannend.