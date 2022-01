Schubladen durchwühlt und Brillen geklaut

Zu einem Geschäftseinbruch in der Lübbecker Innenstadt ist es in der Nacht zu Samstag gekommen. Betroffen war ein Optiker in der Scharrnstraße.

Einbruch in Optiker-Geschäft in der Lübbecker Innenstadt

Etliche Brillen sind im Laufe des Samstags in der Nähe der Lübbecker Bücherei gefunden worden (Symbolbild).

Wie die Polizei mitteilt, stahlen die Einbrecher zusätzlich zur Kasse mit Bargeld auch diverse Brillen sowie Optikergeräte. Ein Teil der Beute habe sich später im Umfeld der Stadtbücherei unter einer Bank wiedergefunden.

Auf dem Weg zur Arbeit war einer Frau am Samstagmorgen um kurz vor 7 Uhr aufgefallen, dass die Eingangstür des Geschäftes offenbar nicht ordnungsgemäß verschlossen war. Polizeibeamte stellten fest, dass die Tür aufgehebelt worden war.

In den Geschäftsräumen fanden sich weitere Spuren des Einbruchs. So waren im Verkaufsbereich und den Arbeitsräumen Schränke geöffnet und Schubladen durchwühlt worden. Der Einbruch muss sich in der Zeit zwischen Freitagabend, nach 19 Uhr, und Samstagmorgen ereignet haben.

Die Polizei bittet Zeugen, denen in der Nacht in der Scharrnstraße und am Markt verdächtige Personen oder ein Fahrzeug aufgefallen sind, sich unter 0571/88660 zu melden.