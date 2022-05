Als die beiden Schülerinnen Samira Dhali (16) und Elisa Laue (15) das Publikum begrüßen, ist der große Saal des Wittekind-Gymnasiums schon gut gefüllt. Das junge Moderatorinnen-Team hat Gäste und Zuschauer am Freitagmorgen durch den größtenteils digitalen „Schüler-Klimagipfel“ geführt.

Schüler-Klimagipfel am Lübbecker Wittekind-Gymnasium – Experten lieferten vor Ort und digital zugeschaltet Informationen

Mit dabei beim Schüler-Klimagipfel am Wittekind-Gymnasium (von links): Wirtschaftsförderer Jan-Christoph Werner, die Moderatorinnen Elisa Lauer und Samira Dhali, Klimaschutzmanagerin Kreis Minden-Lübbecke Leona Aileen Eichel, Meteorologe Friedrich Föst.

Der Klimawandel hat Auswirkungen auf alle Generationen – das stellten die Heranwachsenden gleich zu Beginn fest. Und läuteten damit eine rund zweistündige Veranstaltung ein, die genau das in den Mittelpunkt stellte. Hauptförderer und Impulsgeber des Events war Jan-Christoph Wehrmann, Wirtschaftsförderer der Stadt Lübbecke: „Klima ist ein polarisierendes Thema, da muss jeder mit einbezogen werden.“ Das schließt natürlich Schüler mit ein – und so engagierte er sich dafür, gemeinsam mit der Bad Salzufler Agentur Get People den Klimagipfel nach Lübbecke zu holen.