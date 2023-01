Schützen-Musik-Corps greift nach den Sternen

Konzert am 26. Februar in der Stadthalle Lübbecke

Lübbecke

Warum nicht einfach mal in die Luft gehen? Die Perspektive wechseln und die Welt von oben sehen? So dachten die Musikerinnen und Musiker des Schützen-Musik-Corps Lübbecke im Jahr 2020. Doch Reisen zu den Sternen sind weit und mit unvorhersehbaren Risiken behaftet. Denn ähnlich, wie die Pioniere der Luftfahrt empfindliche Abstürze verkraften mussten, machte Corona dem Orchester einen Strich durch die Rechnung. „Zweimal mussten wir unser Konzert Sonne, Mond & Sterne absagen. Doch nun nehmen wir das Abenteuer in Angriff“, kündigt der Vorsitzende Uwe Grothus das Konzert am Sonntag, 26. Februar, um 17 Uhr an.