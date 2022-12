Schützen-Musik-Corps Lübbecke gibt zwei Adventskonzerte

Nach zwei Jahren Pause lädt das Schützen-Musik-Corps Lübbecke zu zwei vorweihnachtlichen Konzerten ein. „Es ist uns eine besondere Freude, in diesem Jahr erneut ein Benefiz-Konzert für den Erhalt der St.-Andreas-Kirche in Lübbecke spielen zu können“ kündigt Dirigent Uwe Grothus an.

Nachdem das letztjährige Konzert aufgezeichnet und wie aus dem Adventskalender Stück für Stück der Öffentlichkeit im Internet präsentiert wurde, findet das Konzert nun am Dienstag, 6. Dezember, um 19 Uhr, nach der Nikolausfeier auf dem Burgmannshof in der evangelischen Kirche statt.

Anne Nentwich, die unterhaltend durch das Programm führt, freut sich auch auf das Adventskonzert in der katholischen Kirche in Lübbecke am 3. Adventssonntag, 11. Dezember, um 17 Uhr. „Musikstücke, die für das große Blasorchester geschrieben sind und in der beeindruckenden Akustik einer Kirche aufgeführt werden, bringen die Vielfalt unserer Klangfarben besonders gut zu Gehör.“ Mit dem Choral Jesu bleibet meine Freude von Johann Sebastian Bach verdeutlicht das Musik-Corps die Schönheit sakraler Musik und zeigt mit „Happy Christmas - War is over“, dass die Botschaft von John Lennon nach über 50 Jahren noch aktuell ist.

Stimmungsvoll erleuchtete Kirchen

Freunde traditioneller Weihnachtslieder dürfen sich in den stimmungsvoll erleuchteten Kirchen auf Lieder zum Mitsingen und eine kurzweilige Geschichte freuen. Auch das Jugendorchester trägt zum heimeligen Gefühl der weihnachtlichen Vorfreude bei. Unter der Leitung von Annalena Hansch spielt es Little Sweet Bells, eine wunderschöne Fantasie über die sanfte Melodie von Süßer die Glocken nie klingen.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Eingestimmt auf die Weihnachtszeit bittet das Schützen-Musik-Corps die Zuhörer am 6. Dezember um Spenden für die Sanierung der evangelischen Kirche, dem ehrwürdigen Lübbecker Wahrzeichen.