Schützen-Musik-Corps Lübbecke erfüllt dunkle Kirche mit Friedensbotschaft

Stimmungsvolle adventliche Blasmusik erklang beim Konzert des Schützen-Musik-Corps Lübbecke in der nahezu unbeleuchteten katholischen Kirche in Lübbecke.

Nach der Aufführung des Programms am Am Nikolaustag in der St.-Andreas-Kirche im Rahmen eines Benefizkonzerts war das Kerzenschein-Event der 35 Musikerinnen und Musiker des Schützen-Musik-Corps bereits das zweite gemeinsame Adventskonzert zusammen mit den musikalischen Nachwuchstalenten des Jugendorchesters.