Schwerer Unfall auf der B65 in Nettelstedt

Auf der B65 in Nettelstedt ist es am Dienstagabend zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Ein Auto ist von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Zwei Autoinsassen aus Hille (26 und 27 Jahre) sind sehr schwer verletzt worden.

Wie die Polizei Minden-Lübbecke mitteilt, ist es zu dem Unfall auf der Ravensberger Straße (B65) offenbar in Zusammenhang mit einem Überholvorgang gekommen. Offenbar war der mit zwei Personen besetzte BMW gegen 22.50 Uhr auf der Bundesstraße aus Hille-Eickhorst kommend in Richtung Nettelstedt unterwegs und überholte zwei vorausfahrende Autos. Anschließend verlor der Fahrer im Verlauf einer Linkskurve die Kontrolle über den Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überfuhr das Auto zunächst einen Leitpfosten, geriet in einen Graben und touchierte einen Baum.

Verdacht auf Trunkenheitsfahrt

Anschließend schleuderte der Wagen zurück auf die Fahrbahn und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Beide Fahrzeuginsassen wurden aus dem Auto herausgeschleudert und von Ersthelfern bis zum Eintreffen des Notarzt-Teams versorgt. Während man den 27-jährigen Fahrzeughalter ins Krankenhaus Lübbecke einlieferte, wurde der 26-Jährige ins Johannes-Wesling-Klinikum nach Minden gebracht.

Wer den Wagen fuhr, ist gegenwärtig unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungsarbeit. Der Wagen und der Führerschein des älteren Hillers wurden sichergestellt. Weil sich den Polizisten Verdachtsmomente einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt ergaben und die Fahrereigenschaft nicht geklärt werden konnte, wurden Blutproben angeordnet. Einsatzkräfte der Feuerwehr reinigten die Unfallstelle. Die Bundesstraße wurde zur Unfallaufnahme bis etwa 1.30 Uhr vollgesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.