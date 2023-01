Showprogramm beim Freeway-Cup in Lübbecke soll Groß und Klein begeistern

Der Fußball wird beim Freeway-Cup in Lübbecke immer im Mittelpunkt stehen – logisch. Alles dreht sich um die „Pille“. Aber das Showprogramm rundet das Fußballspektakel ab, es ist das Salz in der Suppe.

In Lübbecke werden SCrebel beim Freeway-Cup mit rund 20 Aktiven ihre Show „Blood // Water“ spielen.

Artistische, tänzerische und künstlerische Acts machen den Freeway-Cup zum Event für die ganze Familie, sorgen für ganz besondere Momente und heben die Veranstaltung von anderen Turnieren ab. Dies wird auch beim Freeway-Cup am 21. und 22. Januar 2023 so sein.

Tanzen – Turnen – Tricking

Drei Acts bilden auch diesmal das Programm. Los geht's am Turniersamstag mit SCrebel Dance & Trix. Dies ist eine im Niedersächsichen Turner-Bund fest etablierte Mixed- Sowgruppe des SC Melle 03, die im Wettbewerbsformat „Rendezvous der Besten“ auf Bundesebene erfolgreich ist und bereits sieben Mal den Titel DTB-Showgruppe erreichen konnte (2011, 2014-2019).

SCrebel repräsentiert seit langem den Deutschen Turner-Bund bei internationalen Veranstaltungen und ist regelmäßig Lokalgruppe des „Feuerwerks der Turnkunst“ in den großen Veranstaltungshallen Niedersachsens. „Mixed“ bedeutet: Einerseits ist das Team eine gemischtgeschlechtliche Gruppe, zum anderen vereint das Team verschiedene Sportarten in seinen Choreografien: Tanzen – Turnen – Tricking. In Lübbecke werden SCrebel mit rund 20 Aktiven ihre Show „Blood // Water“ spielen. Die Idee ist, als Gruppe junger Menschen für die Rechte ihrer Generation einzutreten, im Sinne eines friedlichen Aufstands. Die Kostümierung ist im Stil einer Straßengang, jung, modern und individuell.

Dennis Volk alias „Mister Piano“ hat das „Walking Piano“ aus den USA mit nach Deutschland gebracht und wird es beim Freeway-Cup präsentieren. Foto: Jörg Machirus

Zwei Shows am Sonntag

Der Freeway-Cup-Sonntag ist immer sehr, sehr lang – deshalb bauen die Veranstalter zwei Shows ein. Mittags wird es rekordverdächtig. Denn die Zuschauer werdet das größte Klavier der Welt erleben. „Walking Piano“ heißt dieses Instrument, Dennis Volk alias „Mister Piano“ hat es aus den USA mit nach Deutschland gebracht. Er breitet eine acht Meter breite Tastatur direkt auf dem Spielfeld der Kreissporthalle aus. Und dann geht erst richtig ab, das Instrument wird mit den Füßen anstatt den Händen gespielt! Es ist schon eine Sensation, wenn Mister Piano gemeinsam mit der preisgekrönten Tänzerin und Athletin Leslie Lynn über die Tasten fegt. Die Veranstalter sind sich sicher: Das „Walking Piano“ wird die Zuschauer begeistern!

Den Abschluss bildet „LED Dance & Drum“. Dazu sollte man sich folgende Rahmendingungen vorstellen. Die Kreissporthalle ist am späten Sonntagnachmittag so dunkel, wie es nur geht. Gleich soll das Endspiel steigen. Dann sind auf dem Court plötzlich vier Menschen. Ihre Kostüme sind mit LEDs besetzt, die immer wieder aufleuchten. Die Menschen entpuppen sich als Tänzer, die sich im Takt der Musik bewegen und gleichzeitig große Trommeln spielen. Ein Feuerwerk an Farben, Rhythmen und Bewegungen, Augenblicke, die alle Sinne vereinnahmen – eine Show, die Lübbecke noch nicht gesehen hat.