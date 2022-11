Sicherheitskonferenz für den Mühlenkreis

Zur Sicherheitskonferenz 2022 haben sich am vergangenen Montag die Bürgermeister der Kreis-Kommunen und Verteter diverser Institutionen im Kreishaus in Minden getroffen. Sie tauschten sich zum Thema Sicherheit der Bewohner des Mühlenkreises aus.

Zu dem partnerschaftlichen Dialog fanden sich neben den Bürgermeistern der hiesigen Kommunen unter anderem Vertreterinnen und Vertreter der Ordnungsämter, der Amtsgerichte, der Staatsanwaltschaft Bielefeld, des Katastrophenschutzes und des Kreisjugend- sowie des Schulamtes ein. Ebenso folgten Delegierte der Bundespolizei, des Hauptzollamtes Bielefeld und des Zollfahndungsamtes Hannover der Einladung in den großen Sitzungssaal des Kreishauses an der Portastraße.

In ihren Begrüßungsworten drückte Kreisdirektorin Cornelia Schöder ihre Freude über das Erscheinen der Anwesenden aus: „Gerade in diesen unruhigen Zeiten sind wir alle umso mehr gefordert. Dieses Forum bietet uns die Möglichkeit, über eine noch engere Zusammenarbeit zu beraten. Daher freue ich mich, dass wir hier am heutigen Vormittag so zahlreich zusammen gekommen sind.“

Auf der diesjährigen Agenda stand nicht nur die überbehördliche Zusammenarbeit in Bezug auf Jugendkriminalität sowie die repressive und präventive Bekämpfung von Verkehrsunfällen, sondern auch die behördenübergreifende Vorbereitung auf sogenannte hybride Bedrohungslagen wie etwa einen flächendeckenden Stromausfall. Zudem zählten die Erkennung von Personen mit Risikopotenzial, die Fachoberschule Polizei in Bad Oeynhausen sowie die Organisationsstruktur Zoll zu den Themen der Tagesordnung.

Für den Abteilungsleiter der Polizei, Mathias Schmidt, sei es ein erfreulicher Aspekt, diverse sicherheitsrelevante Themen intensiv beleuchten und entsprechende Ideen sammeln zu können. „Im Zusammenspiel aller Kräfte können wir Straftaten erfolgreich vorbeugen und diese verhindern“, so der Polizeidirektor.

Kreisdirektorin Cornelia Schöder zeigte sich abschließend zufrieden mit dem Verlauf der Konferenz: „Der intensive Austausch zwischen den zuständigen Entscheiderinnen und Entscheidern bildet eine wichtige Grundlage für eine reibungslose Zusammenarbeit für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Mühlenkreis.“