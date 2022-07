Freibad und Torfmoor: Sirene schrillt bei Blitzgefahr

Lübbecke-Gehlenbeck

Es geht manchmal ganz schnell. An einem heißen Sommertag ziehen dunkle Wolken auf, ein Grummeln ist zu hören und schon zucken Blitze am Himmel. Das Gewitter ist nicht vorbeigezogen, sondern kommt näher. Wer sich jetzt in der freien Natur, zumal in oder am Wasser, aufhält, kann in große Gefahr geraten.

Von Friederike Niemeyer