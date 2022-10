Sommer im Herbst lockt Ausflügler nach Lübbecke

Bei spätsommerlichen Temperaturen haben viele Gäste am Sonntag Lust auf einen Bummel durch die Innenstadt über den Lübbecker Wurstmarkt gehabt. In der Lübbecker Innenstadt ist an beiden Wurstmarkttagen ordentlich was losgewesen, wie Peter Schmüser von Lübbecke Marketing berichtete. Besonders derSonntag, an dem die Geschäfte traditionell verkaufsoffen sind, lockte viele Ausflügler an.