Sorgfältig arrangiertes Chaos im Kunstverein Lübbecke

Lübbecke

Auf den ersten Blick sieht es aus wie hingeschmissen. Beim Kunstverein Lübbecke im Speicher liegen Bilder auf dem Boden, auf Paletten oder sie stapeln sich über- und nebeneinander bis an die Wand. Dazwischen liegen Holzlatten, Bauteile von Möbelstücken oder andere Dinge, die man erstmal nicht in einer Kunstausstellung erwarten würde. Dieses Durcheinander erinnert spontan an Sperrmüll. Und tatsächlich ist das ganze Arrangement, dass sich im Erdgeschoss des Speichers am Burgmannshof befindet, eine Anspielung auf die ungeordnete Ordnung von Resten, die auf einem Müllhaufen landen.

Von Eva Rahe