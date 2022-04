Unterwegs mit Thomas Kutschaty: Der Herausforderer lernt OWL kennen

Lübbecke/Minden/Kirchlengern

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat schon zwei Touren in Ostwestfalen-Lippe hinter sich. Sein Herausforderer hat Nachholbedarf und hat zweieinhalb Tage lang in der Region zahlreiche Stationen besucht. Den Anfang hat SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty am Mittwoch in den Kreisen Minden-Lübbecke und Herford gemacht.

Von Andreas Schnadwinkel