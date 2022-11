Spender gesucht: Typisierungsaktion für erkrankten Jonathan Laurenz (24) aus Lübbecke

Alle zwölf Minuten erhält ein Mensch in Deutschland die Diagnose Blutkrebs. So auch der 24-jährige Jonathan Laurenz, ein ehemaliger Schüler des Berufskollegs Lübbecke, der sich bereits zahlreichen Chemotherapien und Krankenhausaufenthalten unterziehen musste.

Berufskolleg ruft zur Registrierung an den Schulstandorten in Lübbecke und Espelkamp auf

Jonathan Laurenz aus Lübbecke ist an Blutkrebs erkrankt und hofft auf eine Knochenmarkspende. Das Berufskolleg Lübbecke organisiert nun Registrierungsaktionen an den Standorten in Lübbecke und Espelkamp.

Seine einzige Überlebenschance ist eine Stammzellenspende. Deshalb führt das Berufskolleg Lübbecke am 8., 9. und 10. November eine Registrierungsaktion für die DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) an den Schulstandorten in Lübbecke und Espelkamp durch.

Helfterteam steht zur Seite

Außer den Lernenden und den Beschäftigten des Berufskollegs können sich auch externe Personen registrieren lassen, sofern sie das 17. Lebensjahr erreicht haben. Die Daten der 17-Jährigen werden jedoch erst an ihrem 18. Geburtstag für den Suchlauf freigegeben. Weitere Aufnahmekriterien für die Registrierung sind ein Body-Mass-Index unter 40, eine gute körperliche Verfassung und ein Wohnsitz in Deutschland. Natürlich ist es auch jederzeit möglich, die Registrierung zu widerrufen. Die Registrierung erfolgt per Wangenschleimhautabstrich und wird von den spendenden Personen selbst durchgeführt. Dabei steht ihnen ein Helferteam unterstützend zur Seite.

Um die Registrierung abzuschließen, füllen die spendenden Personen ein Online-Formular mit ihrem eigenen mobilen Endgerät aus. Alle Teilnehmenden erhalten nach ihrer Spende noch ein kleines Dankeschön. Anschließend werden die Gewebemerkmale an das Labor weitergeleitet, dort analysiert und für die weltweite Suche nach geeigneten Spenderinnen und Spendern zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zur Arbeit der DKMS, Blutkrebs und Stammzellenspende sowie zur Online-Registrierung können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.dkms.de/faq.

Viele Erkrankte warten auf eine Spende

Jede Registrierung und Labortypisierung kostet die DKMS 40 Euro. Wer für Jonathan Laurenz Geld spenden möchte, kann dies unter folgender Bankverbindung tun: DKMS-Spendenkonto IBAN: DE05 7004 0060 8987 0003 86 Verwendungszweck: Jonathan/JLZ 001

Mittlerweile sind über 11 Millionen Menschen in der DKMS registriert und jeden Tag werden etwa 21 Stammzellenspenden übertragen. Dennoch warten noch immer viele Erkrankte, wie der 24-jährige Jonathan, auf eine passende Spende. Das Berufskolleg Lübbecke ruft deshalb alle geeigneten Personen dazu auf, an der Registrierungsaktion teilzunehmen. Wann? Am 8., 9. und 10. November von 11 bis 12.30 Uhr; Wo? Standort Lübbecke, Rahdener Straße 1, Raum G109, und Standort Espelkamp, Trakehner Straße 12, Raum E133.

Die Schule hofft, durch möglichst viele Registrierungen nicht nur Jonathan, sondern auch weiteren Menschen ein zweites Leben zu ermöglichen. Das Berufskolleg Lübbecke bedankt sich bei allen Mitwirkenden sowie den Sponsoren Edeka Levern und Lübbecke, Prima Food und dem Fruchthof Hille für ihre Unterstützung.